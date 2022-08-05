الفاو: انخفاض كبير بأسعار السلع الغذائية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهر أحدث مؤشر لأسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار خمس سلع غذائية، في شهر تموز/يوليو، هي: الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر.

وقد بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء المرصود عن كثب، 140.9 نقاط في تموز/يوليو، بانخفاض قدره 8.6 في المائة عن حزيران/يونيو، مسجلاً الانخفاض الشهري الرابع على التوالي منذ أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من العام.

ورغم ذلك، بقي هذا المؤشر أعلى مما كان عليه في تموز/يوليو 2021 بنسبة 13.1 في المائة.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، ماكسيمو توريرو “إن انخفاض أسعار السلع الغذائية من مستويات مرتفعة للغاية هو أمر محبذ، وخاصة من ناحية الحصول على الغذاء؛ بيد أن العديد من أوجه انعدام اليقين ما زالت قائمة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة التي قد تؤثر على توقعات الإنتاج في المستقبل وسبل معيشة المزارعين، والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة، وحركة أسعار الصرف، إذ تشكل كلها ضغوطا خطيرة على الأمن الغذائي العالمي”.

وقد انخفض مؤشر منظمة الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 19.2 في المائة في تموز/يوليو مقارنة بمستواه في حزيران/يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ 10 أشهر.

وهبط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 11.5 في المائة خلال الشهر، ولو أنه بقي أعلى بنسبة 16.6 في المائة من قيمته المسجلة في تموز/يوليو 2021.

وانخفضت أسعار جميع الحبوب التي يشملها المؤشر وعلى رأسها القمح الذي انخفضت أسعاره العالمية بنسبة ملحوظة بلغت 14.5 في المائة.

وعزت المنظمة الانخفاض، جزئيا، إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إستانبول بشأن استئناف حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود، وبجزئه الآخر يعود الانخفاض لتوافر الكميات خلال الموسم بفضل عمليات الحصاد الجارية في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

كما انخفض مؤشر المنظمة لأسعار السكر بنسبة 3.8 في المائة عما كان عليه في حزيران/يونيو وسط مخاوف من الطلب المتوقع وذلك بسبب ارتقاب مزيد من التفاقم في الاقتصاد العالمي، وضعف الريال البرازيلي، وانخفاض أسعار الإيثانول الذي أدى إلى إنتاج السكر في البرازيل خلال الشهر بكميات فاقت المتوقع.

وأسهمت المؤشرات إلى زيادة الصادرات، فضلا عن التوقعات الإيجابية للإنتاج في الهند، في انخفاض الأسعار العالمية للسكر؛ في حين أن الطقس الحار والجاف في الاتحاد الأوروبي أثار مخاوف بشأن غلال الشمندر السكري وحال دون حدوث انخفاض حاد في الأسعار.

وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.5 في المائة عن نسبته المسجلة في حزيران/يونيو وسط النشاط التجاري الضعيف، ولكنه لا يزال في المتوسط أعلى بنسبة 25.4 في المائة من قيمته المسجلة في تموز /يوليو 2021.

وتدنت أسعار مساحيق الحليب والزبدة، بينما ظلت أسعار الأجبان مستقرة، مدعومة بالطلب في الوجهات السياحية الأوروبية.

انخفض مؤشر أسعار اللحوم في الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بنسبته المسجلة في حزيران/يونيو بسبب تراجع الطلب على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والخنازير. وعلى النقيض من هذا، بلغت الأسعار الدولية للحوم الدواجن أعلى مستوى لها على الإطلاق، بدعم من الطلب العالمي القوي على الواردات والإمدادات العالمية المحدودة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور في النصف الشمالي للكرة الأرضية.