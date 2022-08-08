إيطاليا: وصول 117 مهاجراً إلى سواحل لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن استمرار عمليات رسوّ قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي وصل إليها 117 خلال الليل.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المهاجرين كانوا على متن قارب صغير تم اعتراضه على بعد حوالي عشرة أميال بحرية عن ساحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي”، وأن “من بين هؤلاء قاصران أيضاً”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “بعد إجراء الفرز الطبي الأولي، تم ترتيب نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يوجد فيها حاليًا ما يقرب الألف نزيل، بينما لا تتجاوز سعتها الـ350 محلاً”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “يوم أمس، غادر حوالي 250 مهاجراً المبنى على متن سفينة (بييترو نوفيللي)، التي استأجرتها وزارة الداخلية لتسريع عمليات نقل المهاجرين من مركز الاستقبال المؤقت على الجزيرة”.