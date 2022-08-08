غوتيريش: كل هجوم على محطة للطاقة النووية في أوكرانيا يُعدّ انتحارياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طوكيو ـ أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن الاقتناع بأن “أي هجوم على محطة للطاقة النووية (في أوكرانيا) هو عمل انتحاري”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في العاصمة اليابانية، حيث شارك في حفل إحياء الذكرى الـ77 للقصف الذري على هيروشيما قبل يومين، طالب غوتيريش، بـ”السماح لمفتشين دوليين من الوصول إلى محطة الطاقة النووية في زاباروجيا جنوبي أوكرانيا، بعد تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو بشأن هجوم في المنطقة المحيطة بالمحطة”

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه “يجب أن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية (Aiea) حق الوصول إلى المحطة”. وأردف “نحن ندعم وكالة الطاقة بشكل كامل في كل جهودها المتعلقة بتهيئة الظروف لاستقرار المحطة”.