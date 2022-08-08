بطريرك الكلدان: حرية الدين في الدستور العراقي على الورق فقط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قال البطريرك الكلداني مار لويس روفائيل ساكو، إن معظم دول العالم ومن ضمنها لبنان، تحترم الحرية الدينية والمعتقد وحرية الضمير لأنها مقدسة، أما بلدان الشرق الأوسط فهي تعتمد فقط على حرية الدين. في الدستور العراقي المادة 2 الفقرة 24 تنص صراحة على أن لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة، لكن هذا فقط على الورق.

وفي مقال نشرته هيئة إعلام البطريركية على الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية (مار أدَيّ)، الإثنين، أشار البطريرك ساكو، إلى أنه “ينبغي التمييز بين حرية الديانة وحرية الضمير. أنهما موضوعان مختلفان”.

وتابع: “الحرية الدينية، تعني ممارسة الشعائر الدينية داخل المعابد، أما خارجها ثمة قيود في موضوع التبشير مثلاً وعدم إدراج التاريخ المسيحي والديانات الاُخرى في مناهج المدارس العامة التي تقتصر على ذكر الديانة الإسلامية واحياناً تتضمن بعض الكتب فقرات مسيئة للديانات الاُخرى”.

واسترسل: “حرية الضمير أو الوجدان، تعني حرية الفرد في اعتناق الدين أو المعتقد الذي يشاء، عن طريق المعرفة والقناعة وليس عن طريق الوراثة التقليدية لكي يكون ملتزماً واعياً وفاعلاً نشِطاً. وحرية الضمير تؤمن حق تغيير الدين. وجاء في شرعة حقوق الإنسان المادة 18 و 6، أن لكل شخص الحق في أن يؤمن بما يشاء، ويرفض ما لا يقتنع به”.

وأضاف البطريرك أن، “للممارسة الدينية قيمة عندما تنبع عن الحرية الكاملة، والقناعة الثابتة، وليس عن إكراه”. في ذلك يقول القرآن “إنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ”، سورة القصص، آية 56، وأردف: “الدين يُعرَض ولا يُفرَض. الإكراه هو اعتبار الفرد قاصراً، لذا يُفرض عليه دينه بالوراثة، ولا يجرؤ على الخروج منه. إن الإكراه ينسف كل مبادئ الحرية والكرامة”.

وأكد الكاردينال ساكو، أن “الدين إيمان وقناعة يختاره الفرد عن وعي ويرتاح له، ويلتزم به بحماسة. ويتقاطع مبدأ الحرية مع كل أشكال الإكراه”، مبيناً أن “الحرية الفردية مُصانة في المسيحية. إنها علاقة روحية وشأن بين الفرد وربِّه. يولد الإنسان حراً وقيمته تكمن في اختيار قراره بوعي ومعرفة والالتزام به. لا توجد في المسيحية ردةّ، أي إجبار شخص غيَّر دينه على العودة اليه أو بالقتل”.

وذكر أن “في مؤتمر عن الحرية الدينية عقد في الفترة الأخيرة، شارك به وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى جانب سفير الحريّة الدينيّة الدوليّة رشاد حسين، تمّ التأكيد على أن: “احترام الحرية الدينيّة ليس فقط من أعمق القيم، وحق إنسانيّ عالميّ، إنما أيضاً أولويّة حيويّة، وبالتالي يجب علينا أن نفعل المزيد لمكافحة أشكال الكراهية المتزايدة”.

ونوه رأس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، بأن “الوضع في بلدان الشرق الأوسط يحتاج الى الانفتاح والخروج من الموروث الديني التقليدي (غير العقائدي) وسَنّ تشريعات جديدة وإصلاح القوانين القديمة التي تتعارض مع الواقع المعاش. هناك محاولات في تونس وغيرها في هذا الصدد”.

وتابع، أنه “في لقاء خاص قبل عدة أسابيع أجرته قناة الشرقية معي، أشرت الى الحرية الدينية حيث أجبر تنظيم القاعدة بعض المسيحيين على اعتناق الإسلام، من دون تعليم ولا قناعة. وحاولتُ أن اُعالج الموضوع مع السلطات الحكومية فلم أفلح. قلتُ في اللقاء المسجَّل: لماذا يمكن للمسيحي أن يُغير دينه ويُحرم غيره من التحول الى دين آخر. وتطرقتُ أيضاً الى موضوع الردة في الموروث الإسلامي.. قلتُ أن المسيحية تحترم حرية الضمير، وكررتُ: من يريد ان يصير مسلماً فهو حر، لكن بالمقابل يجب منح الحق ايضاً لغير المسيحي في اختيار دينه”.

وخلص ساكو الى القول، إن “الحوار اُقتطع وشوِّهَ، بحيث اعتمدت احدى النائبات (المسيحيات!) قبل أيام على قناة الشرقية هذه العبارة المُقتطعة من سياق الحديث بطريقة غير نزيهة لانتقادي، وكأنها أكثر حرصاً على المسيحية مني. ليسامحها الله ويمنحها الشجاعة الكافية لكي تراجع ضميرها وتعود الى اخلاقها المسيحية. فللحرية قيمة لمن يلتزم بالحقيقة.