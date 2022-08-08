منظمة إنسانية: فقدان الاتصال بـ35 مهاجراً ربما أعيدوا إلى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت منظمة إنسانية عن فقدان أثر قارب صغير يحمل على متنه 35 مهاجراً في منطقة وسط البحر المتوسط.

وقال مشروع (Alarm Phone) الانساني التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، في تغريدة على مدونة (تويتر)، الإثنين، إنه “يوم السبت الماضي، أطلقنا نداء استغاثة لأجل قارب هجرة كان يواجه صعوبات في منطقة البحث والإنقاذ المالطية”.

وكتب المشروع: “كنا على اتصال بالمهاجرين الـ35 الذي يطلبون مساعدة فورية لأن المياه بدأت تتسرب إلى قاربهم بكميات كبيرة”. ومع ذلك، “فقد أمضوا يوم أمس الأحد أيضاً، وهم يهيمون على غير هدى ويكافحون ضد رياح عاتية، في ظل عدم تلقي أية مساعدة”.

وأوضح (Alarm Phone)، الذي فقد الاتصال بالمهاجرين عند حوالي منتصف نهار أمس، أن “مالطا أعلنت أنها سترسل ما يسمى بخفر السواحل الليبي”، وأردف: “نخشى إعادة هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا قسراً”. واختتم بالقول: “أوقفوا هذه الجرائم”.

يذكر أن المشروع الإنساني السالف الذكر، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية فقط.