الرئيس الإيطالي: تضحية مهاجرينا ميزت هويتنا والتكامل الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن تضحية مواطنينا الذين هاجروا إلى الخارج، ميزت هويتنا الوطنية والتكامل الأوروبي.

ولمناسبة ذكرى مأساة انهيار منجم مدينة مارسينيل (جنوب بلجيكا)، التي وقعت في 8 آب/أغسطس 1956 وأسفرت عن مقتل 262 عاملا، بينهم 136 إيطالياً، بعث الرئيس ماتاريلا، رسالة جاء فيها، أن “مشاعري تتوجه بفكر متأثر إلى عمال المناجم الذين في 8 آب/أغسطس 1956، لقوا حتفهم في مارسينيل. وقد أودت تلك المأساة بحياة 136 مواطنًا من بين آخرين”.

وتابع في رسالته التي تأتي في اليوم الوطني الـ21 لتضحية العمال الإيطاليين في العالم، أنه “منذ عام 2001، تم إعلان هذه الذكرى السنوية يوماً وطنياً لتضحية العمال الإيطاليين في العالم”، وبذلك “فإحياءً لذكرى ما حدث، يتم تكريم ذكرى جميع الإيطاليين الذين عملوا في الخارج”.

وذكر رئيس الدولة، أن “هجرة مواطنينا والتضحية التي انطوت عليها، ميزت هوية إيطاليا وكذلك عملية الاندماج الأوروبي نفسها. الخبرة المؤلمة للعمال المهاجرين، أنضجت على مرّ العقود، الدعوة التي سبقت معاهدة ماستريخت، إلى تعزيز حقوق العمال على المستوى الأوروبي، والمساهمة في بناء أوروبا متماسكة وداعمة، تقوم على ركيزة اجتماعية أيضاً”.

وأشار ماتاريلا إلى أنه، “بهذه الروح، أجدد لعائلات ضحايا تلك المأساة وجميع الحوادث الأخرى التي شملت مواطنينا في سياقات أخرى للأسف، مشاعر التضامن في آلامهم، ولجميع الإيطاليين العاملين في الخارج، تعابير امتنان مجتمعنا الوطني”.