سالفيني: مراسيمي الأمنية كانت فاعلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أعرب زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، عن الاقتناع بأن “المراسيم الأمنية”، التي عمل بها عندما كان وزيراً للداخلية، “كانت فاعلة، لذا يكفي إعادة العمل بما كان ناجحاً”.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش حدث في ميلانو (مقاطعة لومباردية ـ شمال)، رداً على أسئلة عن رأيه باقتراح زعيمة حزب إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني فرض حصار بحري للحد من تدفقات الهجرة، مبيناً أنه لا يشعر “على الإطلاق” بأنه بعيدًا عن ميلوني بشأن هذه القضية.

وأضاف السيناتور الإيطالي، أن “أي اقتراح مرحب به”، وأنه “سواء أكان في مجال مكافحة المافيا، الكامورّا، المخدرات أو المتاجرين بالبشر، فإن المراسيم الأمنية عملت على أكمل وجه”.

واختتم سالفيني حديثه قائلاً: “دعونا نتحدث عن كل شيء، أنا أفهم أن هناك شخصًا ما مشغول بالعثور على انقسامات في يمين الوسط، وهي غير موجودة، لذلك أتمنى له عملًا جيدًا”.