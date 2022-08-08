إيطاليا: إصابات كوفيد 11976 والضحايا 113

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 11976 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم، الإثنين.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 113 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 173,249 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 75602 تحليل كشف عن العدوى بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 15.8٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك ثلاثة مرضى أقل في أقسام العناية المركزة مقارنة بيوم أمس، و339 مريضا في أجنحة المستشفيات الاعتيادية”، بينما “انخفض عدد المقبولين في المستشفيات لظهور الأعراض عليهم بمجموع 126 حالة، وليصل العدد في المجموع إلى 9052 شخصاً”.