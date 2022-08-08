مسؤول صحي إيطالي: على السياسة ألا تنسى كوفيد فالتعايش معه مخطط له

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حض مسؤول صحي إيطالي ساسة بلاده على ألا ينسوا وباء كوفيد 19، الذي ستعود موجات عدواه الجديدة في فصل الخريف، والتي لن نتمكن من الاستجابة لها بشكل جيد إلا من خلال تجهيز أنفسنا.

وفي نداء أطلقه عالم الفيروسات بجامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو والمدير الطبي لمستشفى غالياتسي في ميلانو، لعالم السياسة، من خلال مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الإثنين، قال إن “من المهم مواصلة الحديث عن الجائحة دون تحذيرا مقلقة أو الإعلان عن موعد نهاية العالم”، بل “بهدف التعايش مع الفيروس وهو ما يعني التخطيط، أي المرحلة الجديدة للوباء”.

كما أطلق بريلياسكو رسالة إلى الأحزاب المنخرطة في الحملة الانتخابية الدقيقة التي القائمة خلال شهر آب/أغسطس الجاري، قائلا: “يجب أن تدار من خلال تخيل سيناريوهات مختلفة واستجابات مستهدفة في المستقبل القريب”، ضد الجائحة.