بيونتيك تقدر حجم مبيعاتها عام 2022 بـ17 مليار بفضل لقاح كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ توقعت شركة (بيونتيك) الألمانية، المسؤولة مع شركة (فايزر) الأمريكية عن أحد لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال المضاد لوباء كوفيد 19، أن تصل مبيعات هذا العلاج إلى ما بين 13 و17 مليار يورو بحلول عام 2022.

ووفقاً لشركة الأدوية، فـ”في الربع الثاني من العام الجاري، شهدت (بيونتيك) انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 42.3٪ لتصل إلى 2319.3 مليون يورو، بينما تراجعت المبيعات بنسبة 39.8٪ أي بـ3196.5 مليون”، وأنها سجلت “في الأشهر الستة الأولى من 2022، صافي ربح قدره 5,370.8 مليون يورو، بارتفاع نسبته 37.2٪، بينما بلغت المبيعات 9571,1 مليون يورو، بزيادة قدرها 30٪”.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة (بيونتيك) أوغور شاهين، إن “في النصف الأول من عام 2022، حققنا إنجازات مهمة، حيث عززنا ريادتنا في مجال اللقاحات المضادة لكوفيد 19، توسيع محفظتنا الكبيرة وتسريع نضوجها”.

من جانبه، قال المدير المالي للشركة، ينس هولشتاين: “نتوقع زيادة الطلب في أسواقنا الرئيسية خلال الربع الأخير من عام 2022”.