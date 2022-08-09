البابا يؤكد قربه وصلاته عقب حادث انفجار في كوبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ عقب حادث انفجار مستودع للنفط في ماتانساس شمال غرب كوبا، أكد قداسة البابا فرنسيس متابعته عن كثب للأنباء حول هذا الحادث الأليم.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد جاء ذلك في برقية موجهة إلى رئيس مجلس أساقفة كوبا المطران إيميليو أرانغورين إيتشيفيريا تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، أكدت من جهة أخرى قرب الأب الأقدس الروحي من عائلات الضحايا والمتضررين، وتضرعه إلى الرب كي يهبهم القوة في لحظة الألم هذه”.

وذكرت البرقية، أن “البابا يصلي أيضاً من أجل أن يدعم الله عمل فرق الإطفاء والبحث”. واختتمت ناقلة “بركة البابا فرنسيس الرسولية”.

وحسب آخر الإحصائيات، فإن حصيلة الحادث قد بلغت حتى الآن قتيلا واحداً، أكثر من 120 جريحا وإدراج 16 شخصاً في عداد المفقودين. بينما قام متخصصون بالإنقاذ من مختلف البلدان المجاورة بإجلاء ما يقرب ألفي شخص من المنطقة.