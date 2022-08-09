رياضي إيطالي: خطأ استبعاد الروس والبيلاروسيين عن المنافسات الرياضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب رياضي إيطالي عن “الاعتقاد بأن من الخطأ استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروسيين عن المنافسات الرياضية، فالرياضة يجب أن توحِّد”.

وقال بطل العالم الحالي في سباحة الـ1500م، غريغوريو بالترينييري، في تصريحات لصحيفة (كورييري ديلّا سيرا) الثلاثاء، أنه “على أية حال، لدى الناس آلاف المشاكل، فضلا عن الأزمة السياسية الراهنة”، لذا “آمل أن نتمكن من منحهم لحظة من الفرح وتوحيد الإيطاليين”.

وتساءل بالترينييري: “هل تذكرون روح طوكيو؟ كان يبدو كل شيء رائعاً وأننا شعب منتصر”، واختتم بالقول، “فدعونا نعود إلى تلك اللحظة”.