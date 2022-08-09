المركزي الإيطالي: ارتفاع القروض العقارية إلى 2.37٪ في حزيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا) أن في شهر حزيران/يونيو الماضي، وصلت أسعار الفائدة على القروض التي تم صرفها شهريًا للأسر لشراء المنازل بما فيها التكاليف الإضافية المعدل السنوي الفعال العالمي (Taeg) إلى 2.37% (2.27 في أيار/مايو)، في حين بلغت معدلات مدفوعات الائتمان الاستهلاكي الجديدة 8.34% (8.25 في الشهر السابق).

وقال المصرف الإيطالي في نشرته “المصارف والمال: السلسلة الوطنية”، الذي صدر الثلاثاء، إن “أسعار الفائدة على القروض الجديدة للشركات غير المالية كانت تعادل نسبة 1.44% (1.19 في الشهر السابق)، وتلك الخاصة بالمبالغ التي تصل إلى مليون يورو، وصلت إلى 1.97%، في حين بلغت معدلات الفائدة على القروض الجديدة التي تتجاوز هذا الحد، نسبة 1.15%”.

وذكرت النشرة المالية، أن “أسعار الفائدة على جميع الودائع غير المسددة كانت بنسبة 0.31%”، أي كما كانت عليه في الشهر السابق.