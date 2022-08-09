الكاردينال بارولين: الكنيسة مسالمة لأنها تؤمن بالسلام وتناضل لأجله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، أن الكنيسة مسالمة لأنها تؤمن بالسلام وتناضل من أجله.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد أجرت مجلة “ليميس”، المتخصصة بالشؤون الجيوسياسية، مقابلة مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين تطرق خلالها إلى قضايا متعلقة بالنشاط الدبلوماسي للكرسي الرسولي وبسعيه الدؤوب إلى تحقيق السلام في العالم، مؤكدا أن الحرب تولد في قلب الإنسان.

العدد الأخير للمجلة الشهرية صدر بعنوان “الحرب الكبرى”، وشاء القيمون على “ليميس”، لاسيما مديرها لوتشو كاراتشولو، إجراء مقابلة مع الكاردينال بارولين، الذي استهل كلمته مؤكدا أن دبلوماسية الكرسي الرسولي لا ترتبط بدولة ما، بل بواقع القانون الدولي الذي لا تحركه مصالح سياسية، اقتصادية أو عسكرية. وهذا النشاط يضع نفسه في خدمة أسقف روما، الذي هو البابا، راعي الكنيسة الجامعة.

وتحدث نيافته عن الطابع الكوني لدبلوماسية الكرسي الرسولي، مشيرا إلى أن ممثلي البابا، أي السفراء البابويين، يأتون من الكنائس المحلية في مختلف أنحاء العالم، ولديهم وظيفة كنسية واضحة، وشدد على أن الجيوسياسية هي ضرورية بغية ممارسة المهنة الدبلوماسية بشكل ناجع. وذكّر بالدور “الدولي” الذي يلعبه الحبر الأعظم، وبات يرمز إلى كنيسة لا تشكل القارةُ الأوروبية محورَها، كما أن لدى البابا نظرة متعددة الأطراف للمشاكل والقضايا الدولية.

بعدها تطرق المسؤول الفاتيكاني إلى النشاط الدبلوماسي الذي قام به على مدى سنوات طويلة وقال إنه يشكر الله لأنه منحه نعمة مرافقة البعثات الدبلوماسية البابوية، على الرغم من ضعفه ومحدوديته. وحذر من المخاطر التي تواجه العالم اليوم، والذي يشهد حرباً عالمية ثالثة مجزّأة، كما قال البابا فرنسيس في أكثر من مناسبة.

لم تخلُ كلمات الكاردينال بارولين من الحديث عن ضرورة أن يبقى الإنجيل البوصلة الواجب اتّباعها، ولفت إلى أن صفحات الإنجيل غنية بإعلان السلام، وبوعود السلام وعطية السلام. وهذا ما أعلنه الملائكة عند ولادة الرب يسوع في بيت لحم. وهذا ما تمناه هو نفسُه لتلاميذه بعد قيامته من بين الأموات. وأكد نيافته أن الكنيسة تتبع مثال ربّها: فهي تؤمن بالسلام وتعمل من أجل السلام وتناضل في سبيل السلام، إنها تشهد للسلام وتسعى إلى بنائه. وهي بهذا المعنى كنيسة “داعية للسلم”.

ردا على سؤال بشأن إمكانية قيام البابا بزيارة إلى روسيا وأوكرانيا، قال المسؤول الفاتيكاني إن هذه هي رغبة البابا الكبيرة، أي أن تترتب على زياراته فوائد ملموسة. ومن هذا المنطلق عبّر عن رغبته في زيارة كييف ليحمل العزاء والأمل للسكان، ضحايا الحرب. وقد أعلن في الوقت نفسه عن استعداده للذهاب إلى موسكو أيضا، إذا ما توفرت الظروف المؤاتية لتحقيق السلام. وكشف هنا نيافته أن الحوار بين روما وموسكو صعبٌ ويسير ببطء، ويشهد مراحل سلبية وأخرى إيجابية، لكنه ليس منقطعاً. وفيما يتعلق بلقاء البابا المرتقب بالبطريرك كيريل في القدس، فلفت بارولين إلى أنه أُلغي لأنه سيُساء فهمه وكان ليتأثر كثيراً بوقع الحرب الدائرة في أوكرانيا.

في ختام مقابلته مع مجلة “ليميس” الشهرية، عبر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بارولين عن أمنيته بأن تتبنى دبلوماسيات العالم كافة نظرة كونية، وتلتزم في صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وفي الدفاع عن الأشخاص الأشد ضعفاً، بالإضافة إلى العمل لصالح الحياة.