خبير وبائيات إيطالي: عدد الوفيات الكبير غير ممكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى أخصائي وبائيات إيطالي أن “من غير الممكن أننا في شهر آب/أغسطس 2022، ومع كل ما لدينا من معرفة بالمرض، لا تزال هناك كل هذه الوفيات التي تُحسب على كوفيد 19”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء، قال مدير عيادة الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (مقاطعة ليغوريا ـ شمال) ماتّيو باسّيتّي، إن “يوم أمس، كانت هناك في بلادنا 113 حالة وفاة، وبمتوسط ​​ بلغ 149 ضحية في 7 أيام”، والتي “سجلتها نشرة كوفيد التابعة لوزارة الصحة”.

وذكر باسّيتّي أنه “ستكون هناك حاجة إلى لجنة طبية لإثبات الحقيقة: كم عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد من بين هذه الحالات الـ113؟ وفقًا لطريقة معهد الصحة العالي (ISS)، فإن المسحة الإيجابية كافية، لكن كم عدد الوفيات المرتبطة حقًا بما يسمى الوفيات المنسوبة (إلى كوفيد 19)، والتي تختلف عن الوفيات الاعتيادية؟”.

وحذر أخصائي الوبائيات من أن “منحنى الوفيات لن ينخفض ​​بهذه السهولة، أتمنى أن أكون مخطئًا، ولكني أخشى أن الأيام الخمسة عشر الشهيرة لانخفاض الإصابات لن تكون كافية. عدد الأشخاص المسنين من ذوي الامراض الأخرى مرتفع للغاية اليوم، ومن المرجح أن تظل الوفيات مرتفعة، ولست متأكدًا من وفاة كل هؤلاء الأشخاص بسبب كوفيد، لكن إذا كنا متأكدين جداً من ذلك، فهناك ما لا يسير على ما يرام في البلد”.