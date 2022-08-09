إيطاليا: وصول 122 مهاجراً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية ارتفاع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى لامبيدوزا اليوم بدفعتين، إلى 122 مهاجراً.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “تم اعتراض أول قارب صغير للمهاجرين، على متنه 56 شخصًا من جنسية مصرية، على بعد حوالي ميلين بحريين جنوب الجزيرة من قبل زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية”، والذي “يضاف إلى قارب صغير ثانٍ يبلغ طوله حوالي 12 مترًا على متنه 66 تونسيًا، قام عناصر الشرطة ذاتها بتعقبهم على بعد حوالي 6 أميال بحرية عن الساحل، تم الاستيلاء عليه لاحقا”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “بالنسبة لجميع المهاجرين، بعد إجراء أول فرز طبي، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”، التي “تستضيف حاليًا أكثر من 400 شخصاً بعد عمليات النقل التي جرت يوم أمس وهذا الصباح”.