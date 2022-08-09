استبيان إيطالي: ماتاريلا الأكثر ثقة يليه دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهر استطلاع للرأي أجري في إيطاليا أن أكثر الأشخاص الذين يحظون بثقة الإيطاليين هما رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بنسبة 62٪، ثم رئيس الوزراء ماريو دراغي بـ56٪.

هذا ما تمخض عنه الاستطلاع الذي أجراه معهد (كووروم ـ يوتريند) للأبحاث لصالح نشرة أخبار قناة (سكاي 24)، وتناقلته جميع القنوات الإخبارية اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للاستطلاع، فإن زعيمة حزب إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني تحظى بثقة 40٪ من الفئة المستطلعة آراءها، يليها زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني بنسبة 36٪، ثم زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني بـ32٪، يليه الأمين العام للحزب الديمقراطي، إنريكو ليتّا بـ25٪، بعده زعيم حزب إيطاليا لأجل المستقبل، لويجي دي مايو (19٪)، زعيم حزب “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي (15٪) ثم زعيم حزب “التحرك” وعضو البرلمان الأوروبي كارلو كاليندا بنسبة 16٪”.

وقد تم إجراء الاستطلاع الذي شمل ألف مقابلة في الفترة بين 5 ـ 7 آب/أغسطس 2022 على عينة تمثيلية من السكان الإيطاليين، مقسمة حسب الجنس، العمر، المؤهل العلمي ووفقا لتقسيم وقال المعهد الوطني للإحصاء (إستات) لمناطق الإقامة، مع هامش خطأ عام يتراوح بين +/- 3.1٪، وبفاصل ثقة بنسبة 95٪.