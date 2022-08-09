إيطاليا: 43084 إصابة بكوفيد و177 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 43,084 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، بينما كانت يوم أمس قد توقفت عند 11,976.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 177 حالة وفاة أخرى (113 حالة أمس)”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 173,426.

وذكرت النشرة الصحية أن “تحاليل الكشف عن العدوى التي أجريت بنوعيها الجزيئية والمستضدية، بلغت 272,495 (كانت 75,602 أمس)، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 15.8٪”.

ولفتت النشرة إلى “انخفاض عدد حالات الاستشفاء بفارق 236 مقارنة بيوم أمس”، وليبلغ “عددها الإجمالي 8816 حالة”. أما الحالات في “أقسام العناية المركزة، فقد انخفضت بمجموع 8 حالات مقارنة بالأمس، ليصبح مجموعها الكلي 331”.