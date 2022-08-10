اليونان: غرق قارب هجرة جنوب جزيرة رودس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أثينا ـ أعلنت قوات خفر السواحل اليونانية عن بدء عملية بحث في المياه جنوب جزيرة رودس، في بحر إيجه، بعد غرق قارب محمّل بالمهاجرين.

وقالت القوات إن “خدمات الطوارئ أنقذت 29 شخصًا، بينما لا يزال عدد المفقودين غير معروف”، مبينةً أن “السلطات تحدثت في البداية عن حوالي 60 مهاجرا صعدوا، على الرغم من أن متحدثا باسم خفر السواحل، قدّر أن على متن القارب كان هناك حوالي 80 مهاجراً”.

ووفقا لخفر السواحل، فقد “كان القارب الذي غرق في المياه الدولية على بعد 38 ميلاً بحريا عن رودس يبلغ طوله 15 متراً ومجهز بكابينة. ولم يكن بإمكان القارب أن يحمل مثل هذا العدد الكبير من الركاب ولم يكن مجهزًا بأي نوع من المعدات لحالات الطوارئ”.

وخلصت القوات الى القول إن “أكثر من ألف مهاجر ولاجئ فقدوا حياتهم هذا العام في عرض البحر المتوسط​​، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)”.