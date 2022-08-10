البابا: السعي إلى الشباب الأبدي ضرب من الهذيان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس، أن الرغبة بالشباب الأبدي، الرفاهية غير المحدودة والسلطة المطلقة، ليست فقط مستحيلة، بل هي هذيان.

وقال البابا في تعليمه الأسبوعي خلال لقاء الأربعاء المفتوح في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، أن الشيخوخة هي الزمن الملائم للشهادة المتأثرة والفرحة لهذا الانتظار، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن في الشيخوخة، أعمال الإيمان التي تقرّبنا نحن والآخرين من ملكوت الله تتجاوز قوة الطاقات والكلمات واندفاع الشباب والنضج.

إنها تجعل هكذا وعد الهدف الحقيقي للحياة أكثر شفافية: مكان على المائدة مع الله، في عالم الله. وسيكون من المثير للاهتمام رؤية ما إذا كانت هناك في الكنائس المحلية إشارة خاصة تهدف إلى إنعاش خدمة انتظار الرب هذه، وذلك من خلال تشجيع المواهب الفردية والميزات الجماعية للشخص المسن.

كما وأشار البابا فرنسيس إلى أن الشيخوخة التي تُعاش بإحباط بسبب الفرص الضائعة تحمل ذلك لنفسها وللجميع، أما الشيخوخة التي تُعاش في احترام الحياة الواقعية فتزيل بشكل نهائي الفكرة الخاطئة لقوة تكتفي بذاتها وبنجاحها. وأنه حين نتحرر من هذا الادعاء، فإن زمن الشيخوخة الذي يمنحنا إياه الله يكون في حد ذاته من بين تلك الأعمال “العظيمة” التي يتحدث عنها يسوع.

كما أشار البابا إلى أن حياتنا ليست للانغلاق على ذاتها في كمال أرضي وهمي، فهي موجهة إلى أبعد من ذلك عبورا بالموت. فمكاننا الثابت، نقطة وصولنا ليست هنا، إنما في جوار الرب حيث يقيم إلى الأبد، مشيرا إلى أنه على الأرض تبدأ مسيرة “ابتدائنا”: نتدرب على الحياة ونتعلّم – وسط مصاعب عديدة – أن نقدّر عطية الله، في احترام مسؤولية مقاسمتها وجعلها تثمر للجميع.

وذكر أن زمن الحياة على الأرض هو نعمة هذا العبور، وأن الرغبة بالشباب الأبدي والرفاهية غير المحدودة والسلطة المطلقة، ليست فقط مستحيلة بل هي هذيان. وأضاف أن وجودنا على الأرض هو زمن التنشئة على الحياة التي تجد كمالها في الله فقط. نحن غير كاملين منذ البداية وسنبقى كذلك حتى النهاية. وفي تحقيق وعد الله، تنقلب العلاقة: ففسحة الله التي يعدها يسوع لنا بكل عناية هي أسمى من زمن حياتنا الفانية.

وتابع البابا فرنسيس قائلا إن الشيخوخة نبيلة، وتتمتع بمصداقية عندما تدعو إلى الفرح بمرور الوقت، وليس هذا تهديدا، بل هو وعد. كما وأشار إلى أن الشيخوخة التي تجد مجددا عمق نظرة الإيمان ليست محافظة بطبيعتها كما يقولون! وذكّر من ثم بكلمات يسوع في إنجيل القديس متى (٢٦، ٢٩) “لَن أَشرَبَ بعدَ الآن مِن عَصيرِ الكَرْمَةِ هذا حتَّى ذلك اليَومِ الَّذي فيهِ أَشرَبُه مَعَكُم جَديداً في مَلكوتِ أَبي”.

وقال البابا إن الشيخوخة التي تُعاش في انتظار الرب تستطيع أن تصبح “الدفاع” عن الإيمان الذي يعطي للجميع دليل ما نحن عليه من الرجاء (راجع ١ بطرس ٣، ١٥). ذلك أن الشيخوخة تجعل وعد يسوع شفافا، وتتطلع نحو المدينة المقدسة التي يتحدث عنها سفر الرؤيا (الفصل ٢١ – ٢٢). إن الشيخوخة هي مرحلة الحياة الأكثر ملاءمة لنشر البشرى السارة أن الحياة هي تنشئة من أجل اكتمال نهائي. المسنون هم وعد، هم شهادة لوعد.

هذا وفي ختام اللقاء، توجه قداسة البابا بفكره إلى الشعب الأوكراني الذي لا يزال يتألم بسبب الحرب القاسية، ودعا أيضا إلى الصلاة من أجل المهاجرين الذين يصلون بشكل مستمر.