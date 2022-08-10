إيطاليا: الأنهار الجليدية في جبال الألب آخذة بالانكماش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت دراسة أن الأنهار الجليدية تزداد هشاشة وتتعرض بشكل متزايد لخطر الذوبان نتيجة لأزمة المناخ. فالجفاف، موجات الحر غير المسبوقة، درجات الحرارة القياسية وغياب الثلج، تمثل كلها وجوه لحالة طوارئ لا يمكن إيقافها، والتي تهدد صحة جبال الألب.

بهذه العبارات بدأت النسخة الثالثة من دراسة “قافلة الأنهار الجليدية”، الحملة التي روجت لها رابطة البيئة في إطار حملة “تغيّر المناخ”، بالشراكة العلمية للجنة الجليدية الإيطالية، مع شركاء داعمين آخرين.

وورد في النص، أن “الاحتباس الحراري، سبّب في الواقع تقلص الأنهار الجليدية في جبال الألب بمعدل لا يمكن تصوره حتى من قبل الخبراء، وقد اختفى بالفعل أكثر من 200 منها منذ أواخر القرن التاسع عشر، مما أفسح المجال لاتساع رقعة الركام والصخور”.

ووفقاً للمعدّين، “تشتمل الرحلة التي تبدأ من 17 آب/أغسطس إلى 3 أيلول/سبتمبر، والمكونة من خمس مراحل، على مراقبة وضع عشرات الأنهار الجليدية في جبال الألب، معظمها بالفعل تحت العدسة المكبرة لحملة 2020”.

هذا وتنطوي كل مرحلة على عمليات رصد، جولات، مؤتمرات صحفية، فقرات فنية وموسيقية مخصصة للأنهار الجليدية، للتفكير بمستقبل مستدام لجبالنا وكوكبنا، ودفع صناع القرار السياسي نحو خيارات بعيدة النظر والناس نحو أنماط حياة أكثر رصانة.