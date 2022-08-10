إيطاليا: وصول 60 مهاجراً إلى لامبيدوزا في أربع دفعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول ما مجموعه 60 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية ابتداء من منتصف الليل الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “تم اعتراض أربع قوارب هجرة في المياه المطلة على كبرى جرز الأرخبيل الصقلي”، مبينةً أن “في البداية، كان هناك 15 تونسياً جميعهم من الرجال”، وأنه “من ناحية أخرى، قام رجال شرطة المالية بتعقب مجموعة مهاجرين أخرى بعد فترة وجيزة، من بينهم امرأة و4 قاصرين، وهم من جنسية تونسية أيضاً”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “وصل 11 شخصًا آخرين إلى رصيف فافالورو في عملية الرسوّ الثالثة”، بينما “كان آخر من وصل إلى سواحل الجزيرة، 19 مهاجراً، من بينهم 9 قاصرين و4 نساء”. واختتمت بالقول إنه “بعد إجراء الفرز الصحي الأولي على المهاجرين، تم نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.