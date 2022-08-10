برلماني إيطالي: على الحكومة اعلان حالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي، إن “الموجة القاسية من سوء الأحوال الجوية التي ضربت مقاطعة كامبانيا (جنوب) في الساعات الأخيرة، ولا سيما في بعض المراكز الحضرية، ألحقت أضراراً جسيمة للإقليم والسكان. لذا فمن الضروري التدخل فورًا على المستوى الوطني، وإعلان حالة طوارئ الكوارث الطبيعية.

وأضاف عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، بييرو دي لوكا، في مذكرة الأربعاء، أنه “في هذه الساعات الرهيبة، أعبر عن قربي وتضامني مع المجتمعات المتضررة من العاصفة العنيفة التي ضربت منطقتنا. سأفعل كل ما بوسعي لحث الحكومة على إعلان حالة الطوارئ، لتقديم أفضل دعم للعديد من العائلات والمسؤولين المحليين الذين يواجهون لحظات صعبة للغاية بسبب الأمطار الغزيرة”.

وخلص دي لوكا معربا عن: “الشكر الخالص لأفراد هيئة الدفاع المدني، عناصر الشرطة، رجال الإطفاء وجميع المتطوعين الذين يمدون يد المساعدة في هذا الوقت، في ظروف معقدة حقًا”.