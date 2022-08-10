إيطاليا: كوفيد يسبب 31703 إصابة و145 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 31703 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء إيطاليا اليوم الأربعاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 145 حالة وفاة جديدة”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 173,571”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 201,509 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 15.7٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “انخفاض عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى أقسام العناية المركزة في المستشفى، إلى 321، وهو أقل بفارق 10 مقارنة بيوم أمس”، وكذلك “حالات الاستشفاء في الأجنحة الاعتيادية التي بلغت 8,592 في المجموع وهي أقل بحاصل 224 عن أمس”.