العراق: فتح قنصلية فرنسية في الموصل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ تم فتح قنصلية فرنسية في مدينة الموصل ـ مركز محافظة نينوى الكائنة شمال العراق.

وقالت هيئة اعلام البطريركية على الموقع الرسمي للبطريركية الكلدانية (مار أدَيّ)، إن غبطة البطريرك ساكو استقبل أمس الاربعاء الموافق 10 آب/أغسطس في الصرح البطريركي بحي المنصور القنصل الفرنسي المعيّن حديثا في الموصل السيد جان كريستوف أوجيه.

وقال إعلام البطريركية إن “البطريرك ساكو قدم التهاني للقنصل وأعرب عن سعادته بفتح قنصلية فرنسية في الموصل لأهمية المدينة والحاجة لنشر ثقافة العيش المشترك المتناغم بين كافة المكونات التي تشكل فسيفساء الموصل الجميل والسعي للحفاظ على تراثها وحضارتها”.

وذكرت هيئة الإعلام أن الكاردينال ساكو “تمنى للقنصل الفرنسي النجاح في مهمته الجديدة”. وقد حضر اللقاء المعاون البطريركي سيادة المطران باسيليوس يلدو، والشماس الانجيلي خوسيه ايمانوئيل.