إيطاليا: تحقيق حول أول مواطن ذهب للقتال في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر قضائية إيطالية أن التحقيق يجري حول أول مواطن إيطالي، لأنه ذهب للقتال في أوكرانيا.

وقالت المصادر إن الأمر يتعلق بـ”مواطن من مدينة جنوة (شمال) يدعى كيفين كيابّالوني، يبلغ من العمر 19 عامًا، وهو من المتعاطفين مع حزب (كازاپوند) اليميني المتطرف، وقد تم تجنيده في اللواء الدولي الأوكراني المرابط في دونباس، والذي التحق به في الربيع الماضي”.

وذكرت المصادر القضائية، أن “التحقيق تم إجراؤه من قبل مديرية مكافحة المافيا والإرهاب في محافظة جنوة، على يد أفراد شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos)، ووفقًا لما أعيد صياغته من الأحداث، فإن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، بعد أن أقام اتصالات عبر الإنترنت مع رجال الميليشيات، وصل إلى أوكرانيا من بولندا بعد سفره إلى وارسو بالطائرة”.