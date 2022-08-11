إيطاليا: اعتراض مركب شراعي محمل بالمهاجرين قبالة سواحل كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ريجّو كالابريا – قالت قوات الشرطة المالية إنه اعترضت قاربًا شراعيًا محملاً بالمهاجرين، على بعد حوالي 3.5 أميال بحرية عن ساحل بونتا ستيلو، الكائن شرق مقاطعة ريجّو كالابريا، جنوب البلاد.

وأضافت الشرطة المالية أن “تمت مرافقة القارب إلى ميناء روتشيلّا يونيكا. وبمجرد وصول المهاجرين إلى الشاطئ، تم تسليمهم إلى هيئة الاستقبال التي أُعلمت بوصولهم مسبقًا، بينما تم تسليم القارب لممثلي السلطات القضائية”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “الأنشطة التحقيقية اللاحقة للشرطة القضائية، التي نسقها مكتب المدعي العام في المنطقة، وأدارها أفراد القوات البحرية التابعين لقاعدة العمليات في روتشيلا يونيكا، بالتعاون مع مديرية شرطة بلدة سيديرنو، من تحديد واعتقال اثنين من المتاجرين بالبشر المفترضين، وهما من أصل تركي”.