دي مايو: نخوض الانتخابات دفاعاً عن مصداقية حكومة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن حزبه سيخوض الانتخابات المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، دفاعاً عن مصداقية حكومة ماريو دراغي.

وقال وزير الخارجية ومؤسس حزب “الالتزام المدني”، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب (مونتي تشيتوريو) الخميس، إن “هناك تضخم لم نشهده منذ عام 1986 وزيادة في أسعار عربة التسوق لم نشهدها منذ عام 1984. وهذه الأرقام يجب أن تجعلنا نفهم مدى درامية الوضع”.

وأردف الوزير دي مايو: “نأسف لأن بعض السياسيين يضيعون وقتهم في مهاجمة الآخرين”، فـ”نحن في وقت يعتمد فيه حتى النور في منازلنا على السياسة الخارجية”، مبيناً أن “السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية تتحرك انطلاقا من المصداقية الدولية لإيطاليا”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “جميع الحلول التي نطلبها لحل المشكلات الهيكلية تعتمد على الخطط الأوروبية والدولية متعددة الأطراف”. واختتم بالقول إن “التزامنا يهدف إلى منح إيطاليا المصداقية وتأكيد الثقة التي اكتسبتها إيطاليا في الأشهر الثمانية عشر الماضية بفضل ماريو دراغي”.