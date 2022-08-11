إيطاليا: وصول 218 مهاجراً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن تفجّر تدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي وصل إليها 218 مهاجرا منذ منتصف الليلة الماضية.

وأضافت المصادر ذاتها أن “سواحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي شهدت رسوّ ثمانية قوارب يحمل كل منها على متنه عدد من المهاجرين يتراوح بين 14 إلى 53 شخصاً”، والذين “اعترضهم رجال خفر السواحل وعناصر قوات الشرطة المالية”.

وذكرت المصادر الأمنية أن هؤلاء المهاجرين “يضافون إلى 161 مهاجراً وصلوا يوم أمس على متن 10 قوارب صغيرة إلى سواحل الجزيرة”، مبينةً أن من بين هؤلاء “هناك 42 امرأة و13 قاصرًا كانوا هم أيضاً على متن القوارب التي تم تتبعها حتى الآن”.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “بعد إجراء الفرز الصحي الأولي على المهاجرين، تم ترتيب نقلهم جميعا إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.