اتحاد إيطالي: خسائر تصل إلى 80٪ من المحاصيل بسبب سوء الطقس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال اتحاد إيطالي إن الخسائر من المحاصيل من شأنها أن تصل إلى 80٪ بسبب سوء أحوال الطقس.

وأضاف اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) في بيان الخميس، أن “سوء الأحوال الجوية مع الأعاصير، العواصف، البَرَد بحجم شاذ والأمطار العنيفة التي ضربت ريف المقاطعات من لاتسيو إلى كامبانيا، ومن پوليا إلى صقلية، وتسببت بوقوع ضحايا وأضرار مع خسائر في بعض المناطق تشتمل على ما يصل إلى 80٪ من محاصيل الحصاد”.

وتابع البيان، أنه “مع ذلك، فقد ساعد ما سلف ذكره في هزيمة موجة الجفاف الشديد”، معربا عن التعازي “للمزارع الصقلي البالغ من العمر أربعين عامًا والذي توفي متأثرا بالصواعق أثناء ذهابه لتفقد أغنامه، بينما يتم إطلاق نداء الإنذار من قبل هيئة الدفاع المدني في 5 مقاطعات جنوبية إثر آخر موجة من اضطرابات الطقس التي تعرضت لها البلاد”.

ووفقًا لرصد (كولديريتي)، فقد “كان هناك ما لا يقل عن خمس عواصف بَرَد عنيفة في مقاطعة كامبانيا (جنوب)، دمرت محاصيل العنب، الزيتون والخضروات الموسمية بين مناطق أفيلينو، بينيفينتو وكازيرتا مع خسائر تصل إلى 80٪ أثناء مرورها بمنطقة ساليرنو”، بينما “تسبب ميزاب ماء بإغراق حقول البصل موديا بالمحصول بأكمله”.

وخلص بيان الاتحاد الزراعي الى القول، إن “مقاطعة پوليا (جنوب)، توجب عليها التعامل مع إعصار ضرب محافظة سالينتو وعاصفة ضربت منطقة فوجا”.