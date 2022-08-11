إيطاليا: 28433 إصابة بكوفيد و130 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 28,433 إصابة جديدة تم تسجيلها بفيروس كورونا في أرجاء البلاد اليوم، الخميس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 130 حالة وفاة أخرى”، بينما “كانت أمس قد توقفت عن 113″، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 173,684.

وذكرت النشرة الصحية أن “عدد تحاليل الكشف عن العدوى، بنوعيها الجزيئي والمستضدي، التي أجريت اليوم، بلغت 189,141″، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 15٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “عدد الحالات في أقسام العناية المركزة ظل مستقراً مع دخول 321 إلى المستشفى”، بينما “تناقص عدد حالات الاستشفاء في الأقسام الاعتيادية، بفارق 234 حالة وليصل الى 8358 في المجموع”.