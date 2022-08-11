الاتحاد الأوروبي يقدم 66.224 طنًا من المساعدات إلى كييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال مفوض أوروبي إنه “منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي، أرسل الاتحاد الأوروبي 66.224 طنًا من المساعدات إلى أوكرانيا.

وفي معرض تقديمه بيانات عن مساعدات الاتحاد الأوروبي، الخميس، أضاف المفوض المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانس ليناريتش، أن المساعدات السالفة الذكر، شملت “180 سيارة إسعاف، 125 سيارة إطفاء، 300 مولد كهربائي، 35 آلية ثقيلة، أربعة جسور عائمة وإمدادات طبية”.

وأوضح المفوض ليناريتش، أنه “من أجل توزيع هذه المساعدات، تم تنظيم مراكز لوجستية في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا”.