إيطاليا: عجز بـ2.16 مليار للتجارة الخارجية في حزيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن في شهر حزيران/يونيو الماضي، بلغ حجم العجز التجاري في إيطاليا 2166 مليون يورو، مقارنة بفائض بـ5673 مليون يورو في الشهر ذاته العام الماضي.

وقال تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) الجمعة، إن “العجز في قطاع الطاقة بلغ 9257 مليونًا (كان 2637 مليونًا قبل عام). بينما انخفض الفائض في تبادل المنتجات غير المتعلقة بالطاقة إلى 7091 مليونًا من 8310 مليونًا في حزيران/يونيو 2021”.

ووفقا للمعطيات، “يزداد عجز الطاقة اتساعًا بسبب الزيادات الكبيرة في متوسط ​​قيمة الوحدة لواردات الغاز والنفط الخام والكهرباء، والتي تجاوزت 48 مليارًا في الأشهر الستة الأولى من العام”، مبينةً أن ” العجز التجاري اقترب في الفترة نفسها من 13 مليارًا، مقارنة بفائض بنحو 29 مليارًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2021″.