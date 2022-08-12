إيطاليا: تراجع عدوى كوفيد إلى 365 حالة لكل 100 ألف نسمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال تقرير صحي ايطالي، إن “معدل الإصابات الأسبوعي بعدوى وباء كوفيد 19 انخفض ​​على الصعيد الوطني إلى 365 لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 5-11 آب/أغسطس، مقابل 533 لكل 100 ألف نسمة من 29 تموز/يوليو – 4 آب/أغسطس”.

وأضاف تقرير المعطيات الرئيسية لنشاط رصد غرفة التحكم التابعة لمعهد الصحة العالي (ISS) ووزارة الصحة، أن “في الفترة من 20 تموز/يوليو إلى 2 آب/أغسطس الجاري، كان متوسط ​مؤشر انتشار عدوى الفيروس (Rt) المحسوب على حالات ظهور الأعراض فقط، يساوي 0.81، وهو في انخفاض مقارنة بالأسبوع السابق”.

وسلط التقرير الضوء على أن، “مؤشر قابلية الانتشار على أساس حالات الاستشفاء يتناقص هو الآخر أيضاً، لينخفض عن عتبة الوباء، أي (0.76) في 2 آب/أغسطس مقابل 0.82 في 26 تموز/يوليو”.

وأشار التقرير إلى أن “الضغط على أقسام كوفيد بالمستشفيات لا يزال يتناقص”، إذ “انخفض معدل شغل أسرة العناية المركزة إلى 3.2٪ (حسب المسح اليومي الذي أجرته وزارة الصحة في 11 آب/أغسطس) مقابل 3.6٪”، وفقا لمسح الرابع من الشهر ذاته.