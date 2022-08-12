أوروبا: ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بـ0.7٪ في حزيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن في شهر حزيران/يونيو الماضي، نما الإنتاج الصناعي على أساس شهري بنسبة 0.7٪ في منطقة اليورو وبنسبة 0.6٪ على أساس سنوي.

وأشار (يوروستات) في تقرير الجمعة، إلى أن “المعطيات كان سلبية في شهر أيار/مايو الماضي بنسبة 2.1٪ و1.9٪ على المستويين الشهري والسنوي على التوالي”، مبيناً أنه “على أساس سنوي، سجل المعهد الإحصائي زيادات في الإنتاج الصناعي، بنسبة 2.4٪ لمنطقة اليورو و3.2٪ بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره”.

وفيما يتعلق بإيطاليا، سلط المعهد الإحصائي الضوء على أنها “من بين البلدان التي سجلت انخفاضًا أكثر وضوحًا في الإنتاج الصناعي خلال الشهر المشار إليه، بنسبة 2.1٪”.