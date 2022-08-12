إيطاليا: سفينة إنسانية تقل 87 مهاجراً إلى ميناء بوتسالّو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية اكتمال عمليات إنزال 87 مهاجراً، أنقذتهم سفينة (سي آي4) في ميناء بوتسالّو.

وبهذا الصدد، قال عمدة بوتسالّو روبرتو أماتونا، إنه “سيتم نقل 28 مهاجرًا قادمين من مصر وسوريا ونيجيريا والصومال إلى إحدى البلدات الإيطالية، بينما سيتم استضافة الـ59 الآخرين في منطقة تشيفالي التابعة لمحافظة راغوزا”.

وأشار رئيس البلدية إلى أن “تحاليل الكشف عن عدوى وباء كوفيد 19 التي تم إجراؤها على المهاجرين، قد أعطت جميعها نتائج سلبية”. وأضاف أن “من المؤمل في المستقبل القريب ألا يتم تفكيك نظام الاستقبال الحالي، الذي يجب تحسينه بشكل أكبر، لتجنب خطر العودة إلى الزمن الماضي الذي اتسم بالارتجال والفوضى، وكان له تداعيات اجتماعية وعلى النظام العام”، وبشكل خاص “في البلديات الحدودية”.