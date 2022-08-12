إيطاليا: 62٪ من 62710 عملية تفتيش تكشف عملاً غير منتظم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت المفتشية الوطنية الإيطالية للعمل (Inl)، إن 62٪ من أصل 62710 عملية تفتيش، كشفت عن عمل غير منتظم.

وأضافت المفتشية في التقرير السنوي عن نشاطها، أن “نسبة عمليات التفتيش على الشركات من قبلنا وصلت إلى 78٪ من إجمالي العمليات التي تم إجراؤها، وكان للزيادة في هذه الضوابط بنسبة 9.7٪، أثر كبير في تأخير عمليات التفتيش المحددة من جانب هيئة الضمان الاجتماعي بنسبة 14٪، وقضايا التأمين بنسبة 33٪”.

وأشار التقرير إلى أن “العلاقة بين عدد عمليات التفتيش والمخالفات التي تم العثور عليها تظهر معدلاً مرتفعاً”، لكن “في الوقت نفسه، تظهر زيادة كفاءة الضوابط أيضاً”، فـ”من بين 62,710 عملية تفتيش حددتها المفتشية وحدها في عام 2021، وجد أن أكثر من 62٪ منها تنطوي على عمل غير منتظم”.

علاوة على ذلك، “فمن بين 84,679 عملية تفتيش محددة بشكل عام من قبل الهيئات المعنية بقطاع العمل، وجدت 69٪ منها على أنها غير منتظمة بشكل عام، مع زيادة في حجم الضمان الاجتماعي بنسبة 17٪ ومبالغ التأمين بـ42٪”.