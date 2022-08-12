إيطاليا: أصابات كوفيد 26693 والوفيات 152

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 26,693 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها بوباء كوفيد 19 اليوم الجمعة، بينما كان العدد قد توقف عند 28433 أمس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 152 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية”، بينما كانت الحالات أمس قد بلغت 130، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 173,836 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 177,819 تحليل كشف عن العدوى (189,141 أمس)، بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 15٪”، مبينةً أنها “مستقرة مقارنة بالأمس”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد حالات الاستشفاء في الأجنحة الاعتيادية بالمستشفيات قد انخفض بحاصل 315 حالة عن يوم أمس، ليصبح المجموع 8043 حالة”، وكذلك “عدد نزلاء أقسام العناية المركزة، الذين تراجع عددهم بفارق 15 شخصاً عن يوم أمس، وليصبح مجموع الكلي 306 حالة”.