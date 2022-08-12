مفوضية شؤون اللاجئين: غرق أو فقدان 1200 مهاجر في النصف الأول لعام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أثينا ـ قال فرع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في أثينا، إن “1200 مهاجر قضوا نحبهم أو فُقدوا في عرض البحر الأبيض المتوسط ​​في النصف الأول لعام 2022. وأضافت المفوضية أنه “بينما يستمر البحث في اليونان عن المفقودين إثر غرق قارب هجرة يوم الأربعاء الماضي قبالة سواحل جزيرة رودس”.

غرق قارب طوله 15 مترا من ميناء صغير بالقرب من مدينة أنطاليا التركية. في الوقت الحالي تم إنقاذ 34 شخصًا: 29 من خفر السواحل اليوناني وخمسة من خفر السواحل التركي. أفاد الناجون أن 60-80 شخصًا صعدوا على متن الطائرة وقت المغادرة.