إيطاليا: منظمة إنسانية تنقذ 101 شخص كانوا يواجهون مخاطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت منظمة إنسانية إنها أنقذت 101 شخص كانوا يواجهون مخاطر، وذلك في أول عملية إنقاذ لمهمتها الإنسانية الجديدة في منطقة وسط البحر المتوسط.

وكتب الفرع الإيطالي لمنظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، في تغريدة على مدونة (تويتر)، أن “العملية تمت في إطار المهمة الأولى لسفينتنا الجديدة (أوپن آرمز1)”، مشيرةً إلى أن “جميع الناجين أصبحوا بأمان الآن على متنها”، بينما “نواصل مراقبة أكبر مقبرة جماعية على وجه الأرض”.

من ناحية أخرى، أعلنت مصادر أمنية عن “عملية رسوّ صغيرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا. إذ تمكن 20 تونسيًا من الوصول إليها بشكل مستقل الليلة الماضية”. مبينةً أن “من بين هؤلاء، هناك امرأة واحدة أيضاً”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “بعد إجراء فرز طبي أولي، تم نقل المهاجرين إلى نقطة لامبيدوزا الساخنة”، التي “ارتفع عدد الضيوف فيها مع وصول آخر الوافدين إلى 400 مقابل سعة 350 محلاً”.