البابا في إشارة إلى أوكرانيا: “دعونا لا ننسى هؤلاء الأشخاص المصابين”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس القول، إن “أفكاري، كالعادة، تتجه نحو أوكرانيا، فدعونا لا ننسى هؤلاء الأشخاص المصابين”.

ومرة أخرى، يحول البابا، خلال لقاء الأربعاء المفتوح في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، أفكاره إلى أوكرانيا، قائلا وهو يحيي الحجاج الناطقين باللغة البولندية: “في هذه الأيام، يسير آلاف الحجاج إلى مزار ياسنا غورا، ويصلون من أجل السلام والمصالحة في العالم”.

وتابع بيرغوليو، أن “من بين هؤلاء العديد من المواطنين الأوكرانيين، الذين وجدوا منزلاً مضيافًا في بلادكم”. واختتم بالقول “فلنعهد مصير أوروبا والعالم إلى العذراء السوداء. أمنحكم بركة من القلب”.