سياسي إيطالي: دراغي “نُسف” أثناء معركته لأجل الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال سياسي إيطالي، إن رئيس الوزراء المستقيل ماريو دراغي، “نُسف أثناء خوضه المعركة لأجل الغاز”.

وقال زعيم حزب “التحرك” وعضو البرلمان الأوروبي كارلو كاليندا في تصريحات خلال برنامج على قناة (سكاي 24) الأربعاء، إن دراغي “كان يخوض معركة مقدسة، وقد نسفه برلسكوني، سالفيني، حركة خمس نجوم وفراتوياني بينما كان يقود هذه المعركة”، وتساءل: “كيف سيمكنه فعل ذلك الآن انطلاقا من علمه أنه يقود حكومة تمشية أعمال؟”.

وخلص كاليندا الى القول، “لقد سلبنا القوة من دراغي للذهاب وخوض هذه المعركة في محافل أوروبا، وهو أمر درامي لأن الشركات والمستهلكين يدفعون ثمن هذا”.