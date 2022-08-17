إيطاليا: إصابات كوفيد 36265 وحالات الوفاة 128

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 36265 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم الأربعاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 128 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 174,300 منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت النشرة الصحية أن “في الـ24 ساعة الماضية تم اجراء 228,707 تحليل كشف عن العدوى بنوعيه الجزيئي والمستضدي على حد سواء”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 15.8٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات قد انخفض إلى 288 مريضًا”، وهم “أقل بـ11 حالة مقارنة بيوم أمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “أدخل المستشفيات في العنابر الاعتيادية 7339 شخصاً في المجموع”، وهم “أقل من يوم أمس بفارق 205 شخصاً”.