مسؤول إيطالي: إنذار خطر الطقس السيء سيستمر في توسكانا حتى الثامنة مساءً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا ـ قال مسؤول محلي إيطالي، إن “إنذار الخطر المتوسط الذي أطلق يوم أمس، سيبقى قائمًا حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم”.

وفي منشور على صفحته الخاصة في (فيسبوك) الجمعة، كتب رئيس إقليم توسكانا، أيوجينيو جاني، بعد موجة الطقس السيئ التي ضربت المنطقة، أن “عمل نظامنا الإقليمي استمر طوال الليل. في هذه اللحظة هناك عواصف رعدية منتشرة على سطح البحر أمام الساحل، والتي من المزمع أن تنتقل إلى المناطق الداخلية وتعبرها حتى بعد الظهر”.

اليوم”.

وأضاف جاني في المنشور، أن “أعمال الصيانة التي أجرتها شركة (إينيل) للطاقة، استمرت طوال الليل، لتعمل على إعادة التيار الكهربائي لأكثر من 27 ألف مستخدم”، إذ “تم إعادة التيار لـ21500 مستخدم والعمل جارٍ على من تبقى منهم”.