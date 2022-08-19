دي مايو: موسكو تبتزنا وتيار اليمين صامت، إنه خطر على إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ندد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، بأن “تيار اليمين الذي يصمت اليوم أمام كلام (نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي ديمتري) ميدفيديف، يعرض الأمن القومي للخطر”، في البلاد.

وأعرب وزير الحكومة المستقيلة، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الجمعة، عن الاقتناع بأن، رسالة الرئيس الروسي الأسبق هي “ابتزاز غير مقبول”، ولنتذكر أن “هؤلاء السادة يهددون أوروبا بقطع إمدادات الغاز تمامًا. نحن خارج أي قاعدة ديمقراطية. وهل تعلمون ما هو المخيف؟ صمت عديد من القادة السياسيين الإيطاليين”.

وقال مؤسس حزب “الالتزام المدني”، الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في ائتلاف مع الحزب الديمقراطي، إن “المسؤولين عن سقوط حكومة دراغي لم يتدخلوا حتى الآن لرفض مثل هذا التدخل”، في إشارة إلى جوزيبي كونتي، جورجا ميلوني، سيلفيو برلسكوني وماتيو سالفيني، فـ”هناك محاولة واضحة للتأثير على التصويت، والتي لا أعتقد أنهم يكافحون لرفضها”.

وأعرب دي مايو عن الاعتقاد بأن “من الضروري التحقيق في العلاقات بين قادة الأحزاب الإيطالية وبعض العوالم السياسية والمالية الروسية، لأن أشياء غير معقولة قد حدثت”. وأوضح أن السفير الروسي في إيطاليا، سيرغي “رازوف، سفير بلد أجنبي فرضنا عقوبات تجاهه مع كل أوروبا، أثنى على قرار كونتي بشأن أوكرانيا، ولهذا تركنا هذا الحزب، لأننا شهدنا ديناميكيات خارجة عن أي جدل سياسي”.

وبالنسبة لوزير الخارجية، فإن “أولئك الذين أسقطوا حكومة دراغي قدموا معروفًا لروسيا عن قصد، إنها تتمة لحلقة وهناك شيء آخر يثبت ذلك، أنه لم ينضم إلينا أي من هذه الأحزاب في المعركة الأوروبية لتحديد سعر الغاز”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه “إجراء من شأنه أن يحل مشكلة ضخمة بالنسبة للشركات الإيطالية”، إذ “تتحدث شهادات هذه الأيام عن صناعيين رأوا فواتير الطاقة الخاصة بهم تنتقل من 120 ألف يورو إلى ما يقرب المليون يورو، أو من 6 آلاف إلى 22 ألفًا في السنة”.

وأشار الوزير إلى أن “وقف المضاربة على أسعار الغاز في بورصة أمستردام أمر حيوي وليس مسألة حزبية، لكنه شكل من أشكال معاقبة روسيا لأن هذه الأموال تذهب إلى حد كبير لتمويل الحرب في أوكرانيا. حول هذا أيضًا، هناك صمت يصم الآذان من جانب حزب كونتي وتيار يمين الوسط “.