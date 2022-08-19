إيطاليا: سوء الأحوال الجوية كارثة بالنسبة للزراعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال اتحاد إيطالي إن العواصف وزوابع البَرَد والأعاصير التي ضربت مناطق شمال وسط البلاد أسقطت الأشجار، اقتلعت البيوت الزجاجية الزراعية، غمرت الحقول بالمياه وألحقت أضرارًا لا تُحصى بالزراعة.

هذا ما ينبثق عن التقييم الأولي لموجة الطقس السيء العنيفة الذي أجراه اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي)، والذي يطالب بالتحقق من الظروف لإعلان حالة كارثة في المناطق الزراعية المتأثرة بغضب المناخ الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالمحاصيل.

وأكد الاتحاد إن “المعاناة من التغيرات المناخية العنيفة شملت المحاصيل الموسمية بشكل أساسي في وقت يجري فيه حصاد القمح وجني الفواكهة والخضروات الصيفية، وفي الخريف سيبدأ جني الزيتون”.

وأشار (كولديريتّي) من بين أمور أخرى، إلى أن “في مقاطعة بييمونتي (شمال)، ضرب البَرَد والرياح مناطق تابعة لمحافظة نوفارا، مما أدى إلى تلف محصول الأرز، بينما شهدت مدينة بارما (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال) عواصف برَدَ عنيفة، وفي محافظة مودينا، تسببت الرياح القوية بسقوط جزء كبير من محصول الكمثرى مع خسائر تصل إلى 50٪ منه في بعض المزارع وفي العديد من المستودعات التي سقطت سقوفها”.

وخلص اتحاد الزراعيين الى القول، إن ما سلف ذكره يضاف إلى “حالات الضيق التي شهدها نشاط سياحة الزراعة الغذائية في ظل الموسم السياحي الحالي”.