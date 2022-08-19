برلسكوني: لن نضيع تجربة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، أنه بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 25 أيلول/سبتمبر المقبل، “لن نضيع تجربة (ماريو) دراغي”، في رئاسة الحكومة.

وقال برلسكوني في مقابلة مع صحيفة (إل فوليو) الجمعة، إنه “لسنوات عديدة كنت أنا الشخص الذي أراد ماريو دراغي أن يتولى رئاسة المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا) ثم البنك المركزي الأوروبي، متجاوزاً على مقاومة السيدة ميركل”.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق، “ومرة أخرى، كنت أول أشار إليه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية”. وأردف “من الواضح أنه ليس بوسعي إلا أن أؤيد حقيقة أن يواصل (دراغي) لعب دور مهم بالنسبة لإيطاليا، حتى بعد الانتخابات”.

وخلص زعيم حزب (فورتسا ايتاليا) الى القول، إنه “بوجه عام، لقد قلت مرات عديدة إننا لن نضيع الخير الذي حققته حكومة دراغي، بما في ذلك في مجال اختيار الأشخاص للمناصب بالطبع”.