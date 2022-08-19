البابا يعزي بابا الأقباط عقب حريق كنيسة أبي سيفين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ في برقية موجهة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي تحمل توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، أعرب البابا فرنسيس عن حزنه العميق لتلقيه نبأ الحريق الذي اندلع في كنيسة أبي سيفين في امبابة بالجيزة والذي أسفر عن موت كثيرين من بينهم عدد من الأطفال والقمص عبد المسيح بخيت.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد أكدت البرقية تعازي البابا فرنسيس القلبية وقربه الروحي من المتألمين جراء هذه المأساة، وإيكال قداسته الضحايا وعائلاتهم إلى محبة الله كلي القدرة الرحومة مستمطرا على الجميع تعزية الرب وعضده”.