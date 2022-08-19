إيطاليا: اعتقال مهاجر مصري لعودته إلى البلاد بعد إقصائه عنها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية القبض على مواطن مصري يبلغ من العمر 19 عامًا، كان قد رسا على سواحل ميسينا في الـ17 من الشهر الجاري، لارتكابه جريمة الدخول إلى البلاد بشكل غير قانوني بعد بعاده عنها مسبقا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “في الواقع، تم إقصاء الشاب عن التراب الوطني الإيطالي في تشرين الأول/أكتوبر 2021 بأمر من مفوض شرطة سيراكوزا ـ جنوب غرب صقلية، وأصعد على متن طائرة مستأجرة إلى مصر مع حظر العودة عليه إلى إيطاليا لمدة ثلاث سنوات”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “نظرا لانتهاك الحظر المذكور، تم اتخاذ الإجراء الاحترازي العاجل المتمثل بالتوقيف، إذ أخضع قرار الحظر لتدقيق السلطة القضائية للتحقق من صحته”. واختتمت بالقول إن “هذه العملية تؤكد أيضاً التزام أفراد قوات الشرطة المالية والشرطة الاعتيادية في نشاط مكافحة الهجرة السرية وغير النظامية”.