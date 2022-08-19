إيطاليا: النيابة تفتح تحقيق بمقتل اثنين من مواطنيها في نيويورك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ فتح مكتب المدعي العام بروما تحقيقا في وفاة مواطنَين إيطاليين من مدينة روفيغو (مقاطعة ڤينيتو ـ شمال)، عُثر على جثتيهما يوم 10 آب/أغسطس الجاري في نيويورك.

ووفقًا لشرطة نيويورك، فقد “تم اكتشاف جثتي لوكا نوغاريس (39 سنة)، وأليسيو بيتشيللي (48 سنة) في غرفة بشقة في حي كوينز حيث كان الرجلان يعملان، وهما شريكان في العمل، كانا في أمريكا منذ بضعة أسابيع مع شخص إيطالي ثالث”، مرجحة أنه “يمكن إرجاع سبب الوفاة إلى الإفراط بتعاطي المخدرات”.

وقالت مصادر قضائية إيطالية، إن “في الملف الذي تم فتحه بقصر العدالة في روما، بتنسيق من المدعي العام جانفيديريكا ديتو، يجري التحقيق ضد مجهول، لفرضية أن الوفاة تأتي نتيجة لجريمة أخرى وانتهاكا لقانون منع المخدرات”.

وخلصت المصادر ذاتها إلى القول إن “المحققين ينتظرون في الأيام القليلة المقبلة، نتائج عملية التشريح التي أجريت في أمريكا”.